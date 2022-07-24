Зеленский: Война не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну

"Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну. Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" – написал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала военные действия на Донбассе, в результате которых были оккупированы части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ, кроме захваченных в 2014 году территорий, находятся части Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.