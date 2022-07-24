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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Война не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну

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Зеленский: Война не сломала Украину и не сломает
Зеленский: Война не сломала Украину и не сломает
Фото: president.gov.ua

Пять месяцев полномасштабной войны, развязанной Россией, не сломили Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook 24 июля.

"Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну. Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" – написал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0zBNMWpATNxFP4DoGLgSP6vStTJEfjqdEYRNQN8A5LkoZGKsjN6T1eSSqSVYX8w9sl

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала военные действия на Донбассе, в результате которых были оккупированы части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ, кроме захваченных в 2014 году территорий, находятся части Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины
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