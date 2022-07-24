Россия привлекла к войне против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР

В ГУР подчеркнули, что в войне задействованы гражданские авиаторы.
"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76МД неоднократно перевозили личный состав, вооружение и военную технику для участия в войне против народа Украины", – говорится в сообщении.
По информации разведки, в соцсетях и частных разговорах летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются, что они и члены их семей не могут уехать за границу, а также обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после поражения РФ.
Украинская разведка опубликовала список сотрудников ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (дислоцируется на аэродроме Мигалово в Твери). Из документа следует, что по крайней мере у части из них есть воинские должности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 39,5 тыс военных, а также 221 самолет, 188 вертолетов и другую военную технику.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля сообщил, опровергая сообщения об "оперативной паузе" в действиях оккупантов, что только за те сутки произошло 34 налета российской авиации.
При этом в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские самолеты и вертолеты в последние месяцы не заходят в зону действия противовоздушной обороны Украины. Оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.