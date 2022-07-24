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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия привлекла к войне против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР

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По данным украинской разведки, Россия использует летчиков и авиационный персонал госавиакомпаний для перевозок солдат, вооружения и военной техники
По данным украинской разведки, Россия использует летчиков и авиационный персонал госавиакомпаний для перевозок солдат, вооружения и военной техники
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре минобороны РФ, принимают участие в войне против Украины. Об этом сообщило 24 июля Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР подчеркнули, что в войне задействованы гражданские авиаторы.

"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76МД неоднократно перевозили личный состав, вооружение и военную технику для участия в войне против народа Украины", – говорится в сообщении.

По информации разведки, в соцсетях и частных разговорах летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются, что они и члены их семей не могут уехать за границу, а также обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после поражения РФ.

Украинская разведка опубликовала список сотрудников ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (дислоцируется на аэродроме Мигалово в Твери). Из документа следует, что по крайней мере у части из них есть воинские должности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 39,5 тыс военных, а также 221 самолет, 188 вертолетов и другую военную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля сообщил, опровергая сообщения об "оперативной паузе" в действиях оккупантов, что только за те сутки произошло 34 налета российской авиации.

При этом в Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские самолеты и вертолеты в последние месяцы не заходят в зону действия противовоздушной обороны Украины. Оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

Теги: самолет, авиация, аэродром, самолеты, война России против Украины, минобороны РФ, авиакомпания, ГУР Минобороны Украины, экипаж
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