Россия привлекла к войне против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР

По данным украинской разведки, Россия использует летчиков и авиационный персонал госавиакомпаний для перевозок солдат, вооружения и военной техники Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В ГУР подчеркнули, что в войне задействованы гражданские авиаторы.

"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76МД неоднократно перевозили личный состав, вооружение и военную технику для участия в войне против народа Украины", – говорится в сообщении.

По информации разведки, в соцсетях и частных разговорах летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются, что они и члены их семей не могут уехать за границу, а также обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после поражения РФ.

Украинская разведка опубликовала список сотрудников ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (дислоцируется на аэродроме Мигалово в Твери). Из документа следует, что по крайней мере у части из них есть воинские должности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)