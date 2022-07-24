В Украине за время вторжения погибли более 39,5 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За сутки украинские военные ликвидировали около 280 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас бои идут на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины, по данным местных властей, контролируют на 45%.