Россия формирует новый военный корпус, его могут перебросить в Украину – ГУР

Скибицкий: Планы РФ относительно мобилизации и формирования частей подразделений – они существуют, они реальны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое согласование, и вопросы, касающиеся создания нового объединения", – сказал представитель разведки.

Скибицкий не исключил, что новое воинское формирование будет переброшено на территорию Украины.

Он также отметил, что в России сейчас проводят так называемую скрытую мобилизацию, хотя открыто мобилизацию не объявляют, "потому что это, по сути, признание того, что их [россиян] планы, которые они строили в начале кампании, провалились". В частности, как сообщил представитель ГУР в интервью "Крым.Реалии", в поселке Новоозерное на территории аннексированного Крыма россияне развернули новый мобилизационный центр.

"Есть так называемые мобилизационные планы, заявки. Есть приписанный личный состав, тот же самый 943-й центр мобилизационного развертывания, который развернут в Новоозерном. Там, где создан запас вооружения... И поэтому планы относительно мобилизации и формирования частей подразделений – они существуют, они реальны", – сказал Скибицкий.

По его словам, особенностью мобилизации в Крыму, в отличие от других оккупированных территорий, является рекрутирование выпускников ВУЗов.

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