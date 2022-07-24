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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия формирует новый военный корпус, его могут перебросить в Украину – ГУР

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Скибицкий: Планы РФ относительно мобилизации и формирования частей подразделений они существуют, они реальны
Скибицкий: Планы РФ относительно мобилизации и формирования частей подразделений – они существуют, они реальны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На территории России проходит формирование еще одного военного корпуса – в Нижегородской области. Об этом в интервью проекту "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" заявил 22 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое согласование, и вопросы, касающиеся создания нового объединения", – сказал представитель разведки.

Скибицкий не исключил, что новое воинское формирование будет переброшено на территорию Украины.

Он также отметил, что в России сейчас проводят так называемую скрытую мобилизацию, хотя открыто мобилизацию не объявляют, "потому что это, по сути, признание того, что их [россиян] планы, которые они строили в начале кампании, провалились". В частности, как сообщил представитель ГУР в интервью "Крым.Реалии", в поселке Новоозерное на территории аннексированного Крыма россияне развернули новый мобилизационный центр.

"Есть так называемые мобилизационные планы, заявки. Есть приписанный личный состав, тот же самый 943-й центр мобилизационного развертывания, который развернут в Новоозерном. Там, где создан запас вооружения... И поэтому планы относительно мобилизации и формирования частей подразделений – они существуют, они реальны", – сказал Скибицкий.

По его словам, особенностью мобилизации в Крыму, в отличие от других оккупированных территорий, является рекрутирование выпускников ВУЗов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

По данным ВСУ на 21 июля, потери оккупантов составляют около 38,85 тыс. человек личного состава.

Теги: Крым, Новоозерное, мобилизация, разведка, Нижний Новгород, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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