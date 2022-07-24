Россия формирует новый военный корпус, его могут перебросить в Украину – ГУР

"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое согласование, и вопросы, касающиеся создания нового объединения", – сказал представитель разведки.
Скибицкий не исключил, что новое воинское формирование будет переброшено на территорию Украины.
Он также отметил, что в России сейчас проводят так называемую скрытую мобилизацию, хотя открыто мобилизацию не объявляют, "потому что это, по сути, признание того, что их [россиян] планы, которые они строили в начале кампании, провалились". В частности, как сообщил представитель ГУР в интервью "Крым.Реалии", в поселке Новоозерное на территории аннексированного Крыма россияне развернули новый мобилизационный центр.
"Есть так называемые мобилизационные планы, заявки. Есть приписанный личный состав, тот же самый 943-й центр мобилизационного развертывания, который развернут в Новоозерном. Там, где создан запас вооружения... И поэтому планы относительно мобилизации и формирования частей подразделений – они существуют, они реальны", – сказал Скибицкий.
По его словам, особенностью мобилизации в Крыму, в отличие от других оккупированных территорий, является рекрутирование выпускников ВУЗов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.
По данным ВСУ на 21 июля, потери оккупантов составляют около 38,85 тыс. человек личного состава.