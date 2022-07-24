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Гиркин спрогнозировал поражение РФ, если "срочно не принять меры", и допустил вторжение ВСУ на российскую территорию

Россия может потерпеть достаточно серьезное поражение в войне против Украины, сказал Гиркин
Россия может потерпеть достаточно серьезное поражение в войне против Украины, сказал Гиркин
Фото: EPA

Российские оккупационные войска в настоящее время не в состоянии проводить наступательные операции в Украине, также пока вопрос, сумеют ли они везде эффективно отбить ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Об этом в интервью, выдержки из которого 23 июля опубликовал в YouTube УНИАН, сказал бывший главарь боевиков "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков).

По его словам, как и предполагалось, ударные силы ВСУ рассредоточены под Херсоном, на запорожском направлении, а также вблизи Харькова и на участке границы на севере Харьковской области.

"Там тоже возможны какие-то телодвижения с их [ВСУ] стороны с вторжением уже непосредственно на российскую территорию", – допустил Гиркин.

Вероятнее всего, продолжил Гиркин, оперативная пауза в войне закончится наступлением украинских военных.

"Есть стойкое убеждение у меня, и не только, в том, что если срочно не будут приняты меры по пополнению войск, а пополнить их можно, только фактически начав частичную мобилизацию, то мы можем потерпеть достаточно серьезное поражение", – спрогнозировал бывший главарь боевиков "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Херсон, граница, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Харьковская область, Запорожская область, боевики, Игорь Гиркин, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, деоккупация
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