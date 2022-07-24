Гиркин спрогнозировал поражение РФ, если "срочно не принять меры", и допустил вторжение ВСУ на российскую территорию

Россия может потерпеть достаточно серьезное поражение в войне против Украины, сказал Гиркин Фото: EPA

Об этом в интервью, выдержки из которого 23 июля опубликовал в YouTube УНИАН, сказал бывший главарь боевиков "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков).

По его словам, как и предполагалось, ударные силы ВСУ рассредоточены под Херсоном, на запорожском направлении, а также вблизи Харькова и на участке границы на севере Харьковской области.

"Там тоже возможны какие-то телодвижения с их [ВСУ] стороны с вторжением уже непосредственно на российскую территорию", – допустил Гиркин.

Вероятнее всего, продолжил Гиркин, оперативная пауза в войне закончится наступлением украинских военных.

"Есть стойкое убеждение у меня, и не только, в том, что если срочно не будут приняты меры по пополнению войск, а пополнить их можно, только фактически начав частичную мобилизацию, то мы можем потерпеть достаточно серьезное поражение", – спрогнозировал бывший главарь боевиков "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)