Жданов: Это война старперов, потому что 72% поддерживающих ее россиян старше 60 лет

"Расскажу интересную социологию. Она инсайдерская. Говорят, что это проводилось закрытое социологическое исследование для Кремля. Так вот эта война – это война старперов. Знаете, почему так назвали? Потому что 72% поддерживающих войну находятся в возрастной категории 60 плюс. Среди молодежи самый высокий процент против этой войны и самый низкий процент за войну. Они не пойдут [воевать]", – сообщил Жданов.
Он подчеркнул, что в России сейчас большие проблемы с мобилизацией.
"В Российской Федерации оперативный резерв – резерв первой очереди – два миллиона человек. Они не могут набрать [столько] скрытой мобилизацией. Они вызывают, проводят беседы – и не могут набрать. Вот сегодня они не формируют батальонно-тактические группы, а просто набирают добровольцев, подписывающих контракт. Их отправляют сюда [в Украину] в качестве восполнения санитарных потерь. То есть просто ставят в строй для того, чтобы укомплектовать действующие войска", – пояснил эксперт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.