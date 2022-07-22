Жданов: Это война старперов, потому что 72% поддерживающих ее россиян старше 60 лет

"Расскажу интересную социологию. Она инсайдерская. Говорят, что это проводилось закрытое социологическое исследование для Кремля. Так вот эта война – это война старперов. Знаете, почему так назвали? Потому что 72% поддерживающих войну находятся в возрастной категории 60 плюс. Среди молодежи самый высокий процент против этой войны и самый низкий процент за войну. Они не пойдут [воевать]", – сообщил Жданов.

Он подчеркнул, что в России сейчас большие проблемы с мобилизацией.

"В Российской Федерации оперативный резерв – резерв первой очереди – два миллиона человек. Они не могут набрать [столько] скрытой мобилизацией. Они вызывают, проводят беседы – и не могут набрать. Вот сегодня они не формируют батальонно-тактические группы, а просто набирают добровольцев, подписывающих контракт. Их отправляют сюда [в Украину] в качестве восполнения санитарных потерь. То есть просто ставят в строй для того, чтобы укомплектовать действующие войска", – пояснил эксперт.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)