Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Я бы сразу пристрелил Путина, длинных моралей не читал бы

Черный: Не знаю, о чем можно говорить с человеком-убийцей Фото из личного архива

"Пристрелил бы его. Я бы ему долго морали не читал, как это показывают в американских боевиках. Я не знаю, о чем можно говорить с человеком-убийцей. Это человек, который заслуживает высшей степени наказания", – заявил Черный.

Он считает, что Путин – закомплексованный человек, возомнивший себя великим.

"[Путин] больной, шизофреничный, с синдромом Наполеона. Это в чем-то несчастный человек. Я даже не знаю... Он себе накрутил, придумал, что он самый-самый [крутой], император мира. Но в действительности это с больной головой человек. Здесь по-другому никак", – сказал собеседник.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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