Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Россия – государство-фейк с фейковой армией

"Социальные сети [российский сегмент] – это сплошной фейк. Все, что идет с территории России, – сущий фейк. И я бы даже сказал, это просто государство-фейк. Потому что они [россияне] обманывают сами себя. Власти РФ пытаются оправдать свои действия и хотят замылить глаза своему населению", – отметил военный.

Он также подчеркнул, что дезинформация, которая распространяется в российских СМИ и интернете, касается и положения дел в армии РФ.

"Так выходит: один фейк рождает другой фейк. И вся их политика, вся их "непобедимая" армия, которая была второй – или какой там по счету – в начале войны, до 24 февраля, – мы увидели, что это просто фейк. Как и все, что происходит в России. На это уже просто смешно смотреть. Некоторые [новости и сообщения] читаешь или смотришь – до такого абсурда доходит, что человеческий мозг не может это воспринять. Это просто смешно", – поделился Черный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube