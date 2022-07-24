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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ: Россия – государство-фейк с фейковой армией

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Черный: Власти РФ хотят замылить глаза своему населению
Черный: Власти РФ хотят замылить глаза своему населению
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный рассказал об абсурдной информационной политике России.

"Социальные сети [российский сегмент] – это сплошной фейк. Все, что идет с территории России, – сущий фейк. И я бы даже сказал, это просто государство-фейк. Потому что они [россияне] обманывают сами себя. Власти РФ пытаются оправдать свои действия и хотят замылить глаза своему населению", – отметил военный.

Он также подчеркнул, что дезинформация, которая распространяется в российских СМИ и интернете, касается и положения дел в армии РФ.

"Так выходит: один фейк рождает другой фейк. И вся их политика, вся их "непобедимая" армия, которая была второй – или какой там по счету – в начале войны, до 24 февраля, – мы увидели, что это просто фейк. Как и все, что происходит в России. На это уже просто смешно смотреть. Некоторые [новости и сообщения] читаешь или смотришь – до такого абсурда доходит, что человеческий мозг не может это воспринять. Это просто смешно", – поделился Черный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля.

СМИ РФ сообщали о наличии в Украине "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян. В марте российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В июле в России снова запустили фейк об "американских биолабораториях" в Украине.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, СМИ, Украина, социальные сети, армия, война, военные, Алеся Бацман, политика, ВСУ, война России против Украины, фейк, интервью, власть, обман, дезинформация, полковник Вадим Черный
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