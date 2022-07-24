Синегубов опроверг фейк, что оккупанты якобы подошли к Харькову

Синегубов: К Харькову враг не подошел. ВСУ свои предыдущие позиции не потеряли Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Обстрел артиллерией центра Харькова породил волну фейков. Так что еще раз подчеркну: мощности российской артиллерии и близость к границе с РФ позволяют [оккупантам] доставать до практически любой точки города... К Харькову враг не подошел. Вооруженные силы Украины свои предыдущие позиции не потеряли", – написал Синегубов.

Он сообщил, что украинским военным уже известно место, откуда россияне устроили обстрел Харькова 23 июля, но публично называть его он не может.

Чиновник также обратил внимание, что число ракет, выпускаемых из Белгорода по Харьковской области, "далеко не равно тому количеству, которое до нас долетает", так как силы украинской ПВО делают все возможное, чтобы обезопасить гражданское население.

"Враг сеет риторику, что якобы Харьковскую область бросили. Я отвечу: не унижайте такими мыслями наши ВСУ, потому что защитники ценой жизни отвоевывают каждый сантиметр наших территорий. Поверьте, они на передовой делают невероятные вещи. Бойцы очень мотивированы. И оружия у нас будет больше, и обороноспособность области мы каждый день только усиливаем", – написал Синегубов.

Утром 23 июля оккупанты обстреляли Киевский и Основянский районы Харькова. Был поврежден Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова, а также разрушен двухэтажный жилой дом и повреждены взрывной волной соседние жилые дома. Один человек ранен.

Военные РФ обстреляли город из советской прицепной пушки "Гиацинт-Б", сообщили в полиции. Правоохранители задокументировали преступления и изъяли обломки осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм.