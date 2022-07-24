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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов опроверг фейк, что оккупанты якобы подошли к Харькову

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Синегубов: К Харькову враг не подошел. ВСУ свои предыдущие позиции не потеряли
Синегубов: К Харькову враг не подошел. ВСУ свои предыдущие позиции не потеряли
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию, что оккупанты якобы приблизились к Харькову, появившуюся после обстрела россиянами центра города. Он прокомментировал ситуацию в Telegram 23 июля.

"Обстрел артиллерией центра Харькова породил волну фейков. Так что еще раз подчеркну: мощности российской артиллерии и близость к границе с РФ позволяют [оккупантам] доставать до практически любой точки города... К Харькову враг не подошел. Вооруженные силы Украины свои предыдущие позиции не потеряли", – написал Синегубов.

Он сообщил, что украинским военным уже известно место, откуда россияне устроили обстрел Харькова 23 июля, но публично называть его он не может. 

Чиновник также обратил внимание, что число ракет, выпускаемых из Белгорода по Харьковской области, "далеко не равно тому количеству, которое до нас долетает", так как силы украинской ПВО делают все возможное, чтобы обезопасить гражданское население.

"Враг сеет риторику, что якобы Харьковскую область бросили. Я отвечу: не унижайте такими мыслями наши ВСУ, потому что защитники ценой жизни отвоевывают каждый сантиметр наших территорий. Поверьте, они на передовой делают невероятные вещи. Бойцы очень мотивированы. И оружия у нас будет больше, и обороноспособность области мы каждый день только усиливаем", – написал Синегубов.

Утром 23 июля оккупанты обстреляли Киевский и Основянский районы Харькова. Был поврежден Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова, а также разрушен двухэтажный жилой дом и повреждены взрывной волной соседние жилые дома. Один человек ранен. 

Военные РФ обстреляли город из советской прицепной пушки "Гиацинт-Б", сообщили в полиции. Правоохранители задокументировали преступления и изъяли обломки осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, Вооруженные силы Украины, ПВО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, пушки, Олег Синегубов
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