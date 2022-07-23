ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области погибла от обстрелов 74-летняя женщина, четыре человека ранены

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С утра российские оккупанты обстреляли Харьков
С утра российские оккупанты обстреляли Харьков
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому и Изюмскому районам Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram утром 23 июля глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, в Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три снаряда. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные жители сами тушили огонь.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, вспыхнуло несколько пожаров.

В Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, четыре человека ранены.

Сегодня российские оккупационные войска обстреляли Основянский район Харькова, по предварительным данным, стреляли из РСЗО. Известно об одном пострадавшем, у него легкое ранение. Поврежден жилой дом, офисные помещения. Сейчас на месте работают все профильные службы.

Синегубов вновь призвал жителей Харькова и области к осторожности. Он подчеркнул, что находиться на улицах опасно – реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова.

В управлении ГСЧС Харьковской области рассказали, что в результате утреннего обстрела Харькова один из российских боеприпасов частично разрушил двухэтажный жилой дом, второй попал во двор вуза. Повреждены оконные проемы здания, а также забор. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0zVpomq5GS9au7wcQ1Dh9RLPZh95yHGR1yWjcyqrthe8kHkeN7croZJdUd4wwdLNil

В управлении отметили, что за сутки шесть раз выезжали в районы области на пожары, связанные с обстрелами. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, раненые, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (328895)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (270925)
3
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (81488)
4
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (56222)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (38880)
6
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (31126)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (22900)
8
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам (22325)
 
 
 
 