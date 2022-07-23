В Харьковской области погибла от обстрелов 74-летняя женщина, четыре человека ранены

В частности, в Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три снаряда. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные жители сами тушили огонь.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, вспыхнуло несколько пожаров.

В Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, четыре человека ранены.

Сегодня российские оккупационные войска обстреляли Основянский район Харькова, по предварительным данным, стреляли из РСЗО. Известно об одном пострадавшем, у него легкое ранение. Поврежден жилой дом, офисные помещения. Сейчас на месте работают все профильные службы.

Синегубов вновь призвал жителей Харькова и области к осторожности. Он подчеркнул, что находиться на улицах опасно – реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова.

В управлении ГСЧС Харьковской области рассказали, что в результате утреннего обстрела Харькова один из российских боеприпасов частично разрушил двухэтажный жилой дом, второй попал во двор вуза. Повреждены оконные проемы здания, а также забор.

В управлении отметили, что за сутки шесть раз выезжали в районы области на пожары, связанные с обстрелами.