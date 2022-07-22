В результате обстрела оккупантами Золочева Харьковской области есть погибший и раненый – глава поссовета

В результате обстрела, по его данным, погибла 74-летняя местная жительница, ранение ног и контузию получил также 29-летний мужчина.

Удар оккупантов привел к разрушению пяти домов и хозяйственных построек, отметил Коваленко.

Он рассказал, что российские войска в селе Ивашки Золочевского района обстреляли из вертолета двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого размещался пункт выдачи гуманитарной помощи. В результате были уничтожены три квартиры и повреждены две квартиры.

О пострадавших в Ивашках не сообщается.

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Оккупанты регулярно обстреливают Золочевскую общину в Харьковской области. Это происходило, в частности, 17-го и 11 июля.