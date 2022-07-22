В результате обстрела оккупантами Золочева Харьковской области есть погибший и раненый – глава поссовета

В результате обстрела, по его данным, погибла 74-летняя местная жительница, ранение ног и контузию получил также 29-летний мужчина.
Удар оккупантов привел к разрушению пяти домов и хозяйственных построек, отметил Коваленко.
Он рассказал, что российские войска в селе Ивашки Золочевского района обстреляли из вертолета двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого размещался пункт выдачи гуманитарной помощи. В результате были уничтожены три квартиры и повреждены две квартиры.
О пострадавших в Ивашках не сообщается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты регулярно обстреливают Золочевскую общину в Харьковской области. Это происходило, в частности, 17-го и 11 июля.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.