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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Золочева Харьковской области есть погибший и раненый – глава поссовета

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В результате обстрела Золочева пострадали частные дома
В результате обстрела Золочева пострадали частные дома
Фото: suspilne.media

22 июля российские оккупанты обстреляли поселок Золочев Харьковской области, сообщил Общественному поселковый председатель Виктор Коваленко.

В результате обстрела, по его данным, погибла 74-летняя местная жительница, ранение ног и контузию получил также 29-летний мужчина.

Удар оккупантов привел к разрушению пяти домов и хозяйственных построек, отметил Коваленко.

Он рассказал, что российские войска в селе Ивашки Золочевского района обстреляли из вертолета двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого размещался пункт выдачи гуманитарной помощи. В результате были уничтожены три квартиры и повреждены две квартиры.

О пострадавших в Ивашках не сообщается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты регулярно обстреливают Золочевскую общину в Харьковской области. Это происходило, в частности, 17-го и 11 июля.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Харьковская область, вертолет, раненые, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, Виктор Коваленко, погибшие, контузия, квартира, войска, российские оккупанты
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