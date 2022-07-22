"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области

Эсхакзай: Если у вас есть возможность дать жилье бесплатно, сделайте это Фото: raminalalala / Instagram

По словам блогера, ее мать сама разыскала в сети этих людей, чей дом был разрушен во время обстрела российскими оккупантами, и предложила им бесплатное жилье на то время, которое им понадобится.

Эсхакзай подчеркнула, что они могли бы сдавать эту дачу в аренду и получать за это деньги, но приняли иное решение.

"Если у вас есть возможность сдать жилье бесплатно, сделайте это. Для этого не нужно быть состоятельным человеком. Деньги заработаете. А вот человечность в погоне за деньгами можно потерять", – обратилась к подписчикам блогер.

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