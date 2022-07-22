Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2022
 
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"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области

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Эсхакзай: Если у вас есть возможность дать жилье бесплатно, сделайте это
Эсхакзай: Если у вас есть возможность дать жилье бесплатно, сделайте это
Фото: raminalalala / Instagram

Украинский блогер Рамина Эсхакзай 22 июля на своей странице в Instagram сообщила, что вместе с матерью приняла решение бесплатно поселить на своей даче под Киевом переселенцев из Харьковской области.

По словам блогера, ее мать сама разыскала в сети этих людей, чей дом был разрушен во время обстрела российскими оккупантами, и предложила им бесплатное жилье на то время, которое им понадобится.

Эсхакзай подчеркнула, что они могли бы сдавать эту дачу в аренду и получать за это деньги, но приняли иное решение.

"Если у вас есть возможность сдать жилье бесплатно, сделайте это. Для этого не нужно быть состоятельным человеком. Деньги заработаете. А вот человечность в погоне за деньгами можно потерять", – обратилась к подписчикам блогер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рамина родилась 1 марта 1992 года в Киеве. Она стала известна как участница шоу "Холостяк 5" на телеканале СТБ.

В начале 2016 года на съемках клипа "Отпускаю на" певца Виталия Козловского у Рамины начался роман с исполнителем. Через полтора года пара прекратила отношения. Сейчас она в отношениях с адвокатом Евгением Прониным.

Теги: война России против Украины, Рамина
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