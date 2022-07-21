В Харьковской области за сутки погибло четыре человека, на линии соприкосновения идут активные бои – глава ОВА

По его словам, три человека погибли в Харькове и еще один 72-летний мужчина – в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек.
"Ночью российские оккупанты нанесли удары по мирному населению Чугуевского района. Среди разрушенного – часть здания коммунального предприятия. Предварительно – пострадавших нет", – заявил глава ОВА.
Он отметил, что оккупанты сознательно ведут обстрелы полей со спелой пшеницей, в результате чего происходят пожары и уничтожается урожай.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Захватчики ведут обстрелы населенных пунктов Харьковской области из ствольной и реактивной артиллерии.
"Противник безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и останавливают все попытки врага идти вперед", – подчеркнул Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.