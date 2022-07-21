В Харьковской области за сутки погибло четыре человека, на линии соприкосновения идут активные бои – глава ОВА

Захватчики ведут обстрелы населенных пунктов Харьковской области из ствольной и реактивной артиллерии Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, три человека погибли в Харькове и еще один 72-летний мужчина – в Богодуховском районе. Ранения получили 11 человек.

"Ночью российские оккупанты нанесли удары по мирному населению Чугуевского района. Среди разрушенного – часть здания коммунального предприятия. Предварительно – пострадавших нет", – заявил глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты сознательно ведут обстрелы полей со спелой пшеницей, в результате чего происходят пожары и уничтожается урожай.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Захватчики ведут обстрелы населенных пунктов Харьковской области из ствольной и реактивной артиллерии.

"Противник безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и останавливают все попытки врага идти вперед", – подчеркнул Синегубов.

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