Число погибших и раненых в результате российского обстрела рынка в Харькове выросло

Харьковчане практически ежедневно гибнут и получают ранения от вражеских обстрелов Фото: ДСНС України / Telegram

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (один), Чугуевском (три) районах области, а также один в Киевском районе Харькова. Горели частные дворовые застройки, автомобили, заброшенное здание", – говорится в сообщении.

В частности, после обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем были уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В течение суток пиротехники ГСЧС в области ликвидировали 25 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

21 июля в 9.30 утра оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова, сообщала областная прокуратура. Было известно о трех погибших гражданских и 20 раненых.

По данным полиции, РФ применила для стрельбы по городу кассетные боеприпасы.