Оккупанты с утра обстреляли Харьков, как минимум один человек ранен – мэр

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", – написал он.

Мэр попросил всех жителей города находиться в укрытиях.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил Общественному, что российский боеприпас попал в двухэтажный жилой дом.

По словам Чубенко, ранен мужчина, он в удовлетворительном состоянии. Погибших нет. Здание почти полностью разрушено, но под завалами, по предварительной информации, никого нет.

Вид вооружения, из которого велся обстрел, устанавливают.

20-го и 21 июля оккупанты обстреливали остановки общественного транспорта в Харькове, десятки человек пострадали.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.