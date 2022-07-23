ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с утра обстреляли Харьков, как минимум один человек ранен – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте обстрела уже работают спасатели
На месте обстрела уже работают спасатели
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram (иллюстративное)

Утром в субботу, 23 июля, российские оккупанты обстреляли центр Харькова. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", – написал он.

Мэр попросил всех жителей города находиться в укрытиях. 

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил Общественному, что российский боеприпас попал в двухэтажный жилой дом.

По словам Чубенко, ранен мужчина, он в удовлетворительном состоянии. Погибших нет. Здание почти полностью разрушено, но под завалами, по предварительной информации, никого нет. 

Вид вооружения, из которого велся обстрел, устанавливают.

20-го и 21 июля оккупанты обстреливали остановки общественного транспорта в Харькове, десятки человек пострадали

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, ГСЧС, Игорь Терехов, обстрелы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (306534)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (245698)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (104099)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (78250)
5
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (43875)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (38494)
7
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (36082)
8
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (30292)
 
 
 
 