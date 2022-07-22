После обстрела Харькова пятеро раненых в тяжелом и очень тяжелом состоянии – глава ОВА

По его информации, в результате обстрела погибло три человека. В больницах в состоянии разной степени тяжести остается 21 пострадавший.

"Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще трех человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни нет угрозы", – написал Синегубов.

Он сообщил, что минувшей ночью обстрелов Харькова не зафиксировано. Однако оккупанты ночью обстреляли село Рогань в Харьковской области. Повреждено неэксплуатируемое здание, произошел пожар. Предварительно – никто не пострадал.