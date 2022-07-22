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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обстрела Харькова пятеро раненых в тяжелом и очень тяжелом состоянии – глава ОВА

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По данным правоохранителей, Харьков обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган"
По данным правоохранителей, Харьков обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган"
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

Большинство раненых в результате российского обстрела двух районов в Харькове 21 июля находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом 22 июля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его информации, в результате обстрела погибло три человека. В больницах в состоянии разной степени тяжести остается 21 пострадавший. 

"Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще трех человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни нет угрозы", – написал Синегубов.

Он сообщил, что минувшей ночью обстрелов Харькова не зафиксировано. Однако оккупанты ночью обстреляли село Рогань в Харьковской области. Повреждено неэксплуатируемое здание, произошел пожар. Предварительно – никто не пострадал.

Контекст:

21 июля в 9.30 оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова, сообщала областная прокуратура.

Было известно о трех погибших гражданских и 20 раненых, позднее в ГСЧС сообщили, что погибло четыре человека и 25 ранены

По данным полиции, РФ применила для стрельбы по городу кассетные боеприпасы.

Теги: Харьков, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, больницы, Олег Синегубов, реанимация
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