В Харькове обстрелом поврежден университет имени Бекетова. На месте обстрелов нашли обломки 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда

"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова", – написал Синегубов.
В результате обстрела выбиты окна в самом вузе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому, уточнил мэр города Игорь Терехов.
Под удар попали Основянский и Киевский районы города, сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры. В Киевском районе был поврежден университет, в Основянском – разрушен двухэтажный жилой дом, его хозяин получил ранение. Также повреждены взрывной волной соседние жилые дома.
Правоохранители изъяли обломки и остатки снарядов, их направят на экспертизы.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, на месте одного из обстрелов правоохранители обнаружили и изъяли обломки артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.
"Обнаружены и изъяты металлические обломки со следами взрывного действия от артиллерийского осколочно-фугасного снаряда 152 мм", – написал Болвинов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.