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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове обстрелом поврежден университет имени Бекетова. На месте обстрелов нашли обломки 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда

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Осколки боеприпасов отправили на экспертизы
Осколки боеприпасов отправили на экспертизы
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате обстрелов Харькова, совершенных российскими оккупационными войсками утром 23 июля, был поврежден Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова", – написал Синегубов.

В результате обстрела выбиты окна в самом вузе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому, уточнил мэр города Игорь Терехов.   

Под удар попали Основянский и Киевский районы города,  сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры. В Киевском районе был поврежден университет, в Основянском – разрушен двухэтажный жилой дом, его хозяин получил ранение. Также повреждены взрывной волной соседние жилые дома. 

Правоохранители изъяли обломки и остатки снарядов, их направят на экспертизы. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02S9vRsP6LQ2tC3VZWaAkMFUYMzKrpw5h7fhBj4pNoCBrzBsjWoktsgwhnjY27mNCGl

Как сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, на месте одного из обстрелов правоохранители обнаружили и изъяли обломки артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.

"Обнаружены и изъяты металлические обломки со следами взрывного действия от артиллерийского осколочно-фугасного снаряда 152 мм", – написал Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wHHw3DSwWVHxex5ZqojetJTQZsHnAFXCVY5gabwpUWqX2YwX7Tw7mArDewyXk4Ajl&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, памятник, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, вузы, Олег Синегубов
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