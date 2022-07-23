В Харькове обстрелом поврежден университет имени Бекетова. На месте обстрелов нашли обломки 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда

Осколки боеприпасов отправили на экспертизы Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени Бекетова", – написал Синегубов.

В результате обстрела выбиты окна в самом вузе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому, уточнил мэр города Игорь Терехов.

Под удар попали Основянский и Киевский районы города, сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры. В Киевском районе был поврежден университет, в Основянском – разрушен двухэтажный жилой дом, его хозяин получил ранение. Также повреждены взрывной волной соседние жилые дома.

Правоохранители изъяли обломки и остатки снарядов, их направят на экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, на месте одного из обстрелов правоохранители обнаружили и изъяли обломки артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.

"Обнаружены и изъяты металлические обломки со следами взрывного действия от артиллерийского осколочно-фугасного снаряда 152 мм", – написал Болвинов.

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