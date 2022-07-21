Экс-главком силами НАТО в Европе: Беспокойство по поводу того, что Путин применит оружие массового уничтожения, оправдано. Но скорее оно будет химическим, а не ядерным

Ставридис склоняется к мнению, что Путин скорее может применить в Украине химическое оружие, нежели ядерное Фото: depositphotos.com

Как поясняет Ставридис, может показаться, что Путина не волнует международное мнение, однако любое применение ядерного оружия будет иметь негативные последствия и, вероятно, лишит его поддержки со стороны многих стран, в том числе Китая и покупателей российских углеводородов, особенно Индии.

Второй резон не применять ядерное оружие, пишет Ставридис, заключается в том, что его использование сделает контроль над эскалацией очень тяжелым. Вырастет вероятность глобального обмена ядерными ударами, а "по обе стороны войны в Украине" есть много ядерного оружия – около 6 тысяч единиц, замечает эксперт.

Ставридис полагает, что Путин "любит свою жизнь и любит свою страну" и не захотел бы рисковать всем ради удара по Украине.

Экс-главнокомандующий НАТО предположил, что президент страны-оккупанта потенциально мог бы применить тактическое ядерное оружие против конкретной цели в Украине, например Киева, Львова или Одессы. Однако Путин, по мнению Ставридиса, подсчитал, что риски таких тактических ударов перевешивают выгоду от них – и это третий фактор.

Более вероятно, по мнению Ставридиса, что Путин, если захочет сделать что-то "вселяющее ужас в сердца украинцев", выберет для этого химическое оружие, возможно, направив его на одну из названных выше трех городских целей.

Военный эксперт аргументирует возможность "химического" сценария тем, что Западу будет труднее доказать, что именно Россия применила отравляющие вещества.

Происхождение химического оружия, по выражению экс-главкома силами НАТО, "более неоднозначно", а Путин уже заложил дезинформационную основу в виде якобы найденных в Украине свидетельств "американо-украинских химико-биологических программ".

Кроме того, Путин продемонстрировал в Сирии "безразличие" к применению химического оружия своим союзником, президентом Башаром Асадом, напоминает Ставридис. Он резюмирует, что беспокойство по поводу возможного применения Россией оружия массового уничтожения является "оправданным".