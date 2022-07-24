В Украине с 24 февраля открыто более 1 тыс. производств по фактам коллаборационизма – глава Нацполиции

Клименко: Те, кто поддерживает и помогает врагу, находятся под пристальным вниманием правоохранителей Фото: Ігор Клименко / Facebook

"Те, кто поддерживает и помогает врагу, тоже под пристальным вниманием правоохранителей. Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили уведомление о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", – написал он.

Также, по словам Клименко, Нацполиция за пять месяцев полномасштабного вторжения начала более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ. 385 российских оккупантов и их пособников имеют официальный статус подозреваемых.