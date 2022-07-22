Из 14 директоров школ в Новой Каховке лишь один согласился сотрудничать с оккупантами. После 17 дней на подвале – мэр

Коваленко сказал, что коллаборанты пытаются путем устрашения перетащить на свою сторону педагогов и коммунальщиков Фото: Новокаховська міська територіальна громада / Facebook

"Думаю, им нечем гордиться или похвастаться. Такие, как [назначенный оккупантами "глава Каховского административного района" Владимир] Леонтьев, пытаются путем устрашения перетащить на свою сторону педагогов и коммунальщиков. Ко мне поступала информация о лицах, которые согласились сотрудничать с оккупационными "властями", – сказал Коваленков в ответ на вопрос о значимости коллаборантов на оккупированных территориях.

По его словам, сотрудничать с захватчиками в Новой Каховке согласились немногие.

"Из 14 руководителей школ Новой Каховки только один директор согласился. До этого этот человек находился 17 дней на подвале и пытался убить себя", – сказал мэр.

Для педагогов, которые не стали сотрудничать с оккупантами, по мнению Коваленко, один путь – выезд на подконтрольную Украине территорию.