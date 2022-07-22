Из 14 директоров школ в Новой Каховке лишь один согласился сотрудничать с оккупантами. После 17 дней на подвале – мэр

"Думаю, им нечем гордиться или похвастаться. Такие, как [назначенный оккупантами "глава Каховского административного района" Владимир] Леонтьев, пытаются путем устрашения перетащить на свою сторону педагогов и коммунальщиков. Ко мне поступала информация о лицах, которые согласились сотрудничать с оккупационными "властями", – сказал Коваленков в ответ на вопрос о значимости коллаборантов на оккупированных территориях.
По его словам, сотрудничать с захватчиками в Новой Каховке согласились немногие.
"Из 14 руководителей школ Новой Каховки только один директор согласился. До этого этот человек находился 17 дней на подвале и пытался убить себя", – сказал мэр.
Для педагогов, которые не стали сотрудничать с оккупантами, по мнению Коваленко, один путь – выезд на подконтрольную Украине территорию.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области, в том числе в Новой Каховке, проходили проукраинские митинги.
Пресс-служба Новокаховской городской территориальной общины информировала, что Коваленко покинул город и 19 июля прибыл в Запорожье. До этого он жил Новой Каховке и руководил городом в оккупации. Мэр заявил, что с оккупантами не сотрудничал, а после выхода из-под оккупации прошел спецпроверку на полиграфе. Из Новой Каховки он выехал из-за угроза безопасности.