НАПК собрало "базу данных предателей". Туда вошли около 1500 депутатов, правоохранителей и чиновников

В базе возможных коллаборантов, собранной НАПК, почти 1500 человек Фото: nazk.gov.ua

"НАПК выявило 215 человек среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления, которые могут быть коллаборантами. В общей сложности база данных предателей, которую НАПК передало в СБУ, составляет почти 1500 человек", – говорится в сообщении.

В базу попали:

215 депутатов местных советов и чиновников местного самоуправления;

22 председателя местных советов/администраций;

32 государственных служащих разных уровней;

334 правоохранителя;

70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;

344 частных лица.

В агентстве отметили, что инициировали привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности. По информации НАПК, чиновники, работавшие в Харьковской и Херсонской областях, помогали россиянам и передавали им информацию о местных активистах и участниках АТО.