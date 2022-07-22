НАПК собрало "базу данных предателей". Туда вошли около 1500 депутатов, правоохранителей и чиновников

"НАПК выявило 215 человек среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления, которые могут быть коллаборантами. В общей сложности база данных предателей, которую НАПК передало в СБУ, составляет почти 1500 человек", – говорится в сообщении.
В базу попали:
В агентстве отметили, что инициировали привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности. По информации НАПК, чиновники, работавшие в Харьковской и Херсонской областях, помогали россиянам и передавали им информацию о местных активистах и участниках АТО.
Госбюро расследований Украины с 24 февраля до начала июля открыло около 600 уголовных производств, касающихся коллаборационизма и госизмены.
Президент Владимир Зеленский 17 июля заявил, что зарегистрировано 651 уголовное производство о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.