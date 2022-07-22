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НАПК собрало "базу данных предателей". Туда вошли около 1500 депутатов, правоохранителей и чиновников

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В базе возможных коллаборантов, собранной НАПК, почти 1500 человек
В базе возможных коллаборантов, собранной НАПК, почти 1500 человек
Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создало базу данных, куда внесло всех подозреваемых в коллаборационизме. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в своем Telegram-канале 21 июля.

"НАПК выявило 215 человек среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления, которые могут быть коллаборантами. В общей сложности база данных предателей, которую НАПК передало в СБУ, составляет почти 1500 человек", – говорится в сообщении.

В базу попали:

  • 215 депутатов местных советов и чиновников местного самоуправления;
  • 22 председателя местных советов/администраций;
  • 32 государственных служащих разных уровней;
  • 334 правоохранителя;
  • 70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
  • 344 частных лица.

В агентстве отметили, что инициировали привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности. По информации НАПК, чиновники, работавшие в Харьковской и Херсонской областях, помогали россиянам и передавали им информацию о местных активистах и участниках АТО.

Контекст:

Госбюро расследований Украины с 24 февраля до начала июля открыло около 600 уголовных производств, касающихся коллаборационизма и госизмены.

Президент Владимир Зеленский 17 июля заявил, что зарегистрировано 651 уголовное производство о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

Теги: СБУ, депутаты, самоуправление, предательство, правоохранители, госизмена, война России против Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, коллаборационизм
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