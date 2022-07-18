В Мелитополе коллаборанты паникуют и готовят для себя новое здание мэрии – СМИ

"Мелитопольские коллаборанты в панике. Они боятся находиться в здании ДК имени Шевченко в центре города и отказываются ходить на работу", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, сейчас коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского, куда решили перебраться. Более того, улицу Михаила Грушевского оккупационная власть перекрыла бетонными плитами, сделав ее пешеходной.

В медиа отметили, что в ДК Шевченко сейчас находится фейковые торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты так называемая "глава военно-гражданской администрации" Галина Данильченко и "губернатор" Евгений Балицкий.

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