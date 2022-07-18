В Мелитополе коллаборанты паникуют и готовят для себя новое здание мэрии – СМИ

"Мелитопольские коллаборанты в панике. Они боятся находиться в здании ДК имени Шевченко в центре города и отказываются ходить на работу", – говорится в сообщении.
По данным журналистов, сейчас коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского, куда решили перебраться. Более того, улицу Михаила Грушевского оккупационная власть перекрыла бетонными плитами, сделав ее пешеходной.
В медиа отметили, что в ДК Шевченко сейчас находится фейковые торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты так называемая "глава военно-гражданской администрации" Галина Данильченко и "губернатор" Евгений Балицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.