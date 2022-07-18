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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе коллаборанты паникуют и готовят для себя новое здание мэрии – СМИ

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Оккупанты и коллаборанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
Оккупанты и коллаборанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
Фото: depositphotos.com

В Мелитополе Запорожской области коллаборанты боятся находиться во дворце культуры имени Шевченко в центре города и готовят для себя здание горисполкома. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь" в Telegram.

"Мелитопольские коллаборанты в панике. Они боятся находиться в здании ДК имени Шевченко в центре города и отказываются ходить на работу", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, сейчас коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского, куда решили перебраться. Более того, улицу Михаила Грушевского оккупационная власть перекрыла бетонными плитами, сделав ее пешеходной.

В медиа отметили, что в ДК Шевченко сейчас находится фейковые торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты так называемая "глава военно-гражданской администрации" Галина Данильченко и "губернатор" Евгений Балицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, коллаборационизм
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