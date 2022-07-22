Коллаборанта, который когда-то забивал гвозди в нос на телешоу, россияне назначили "руководить" Боровой

Агарков после Майдана сбежал в РФ, но теперь вернулся и сотрудничает с оккупантами Фото: myrotvorets.center (архив)

"Во временно оккупированной Боровской общине появился новый руководитель оккупационной администрации. На этот раз своим гауляйтером оккупанты назначили харьковчанина с пророссийскими взглядами Сергея Агаркова", – говорится в сообщении.

В начале июля оккупанты назначили Агаркова "заместителем городского головы" оккупированной Балаклеи в том же регионе, но, теперь, видимо, перевели.

Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, у него есть страница на "Миротворце". Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" – бил себя топором в живот и забивал гвозди в нос. "С такой же программой он выступал когда-то на концерте в одном из сел Боровской общины", – отметили в сельсовете Боровой.

После Майдана Агарков убежал из Харькова в Россию.