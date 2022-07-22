Коллаборанта, который когда-то забивал гвозди в нос на телешоу, россияне назначили "руководить" Боровой

"Во временно оккупированной Боровской общине появился новый руководитель оккупационной администрации. На этот раз своим гауляйтером оккупанты назначили харьковчанина с пророссийскими взглядами Сергея Агаркова", – говорится в сообщении.
В начале июля оккупанты назначили Агаркова "заместителем городского головы" оккупированной Балаклеи в том же регионе, но, теперь, видимо, перевели.
Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, у него есть страница на "Миротворце". Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".
До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" – бил себя топором в живот и забивал гвозди в нос. "С такой же программой он выступал когда-то на концерте в одном из сел Боровской общины", – отметили в сельсовете Боровой.
После Майдана Агарков убежал из Харькова в Россию.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По данным местных властей на 26 июня, с начала полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.