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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Балаклее оккупанты объявили "заместителем мэра" участника шоу талантов, который забивал себе гвозди в нос

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В 2010-х Агарков был известен как участник шоу "Україна має талант", а теперь стал коллаборационным "заммэра"
В 2010-х Агарков был известен как участник шоу "Україна має талант", а теперь стал коллаборационным "заммэра"
Скриншот: balakleya_life / Instagran

Российские оккупанты назначили "заместителем городского головы" оккупированной Балаклеи Харьковской области коллаборанта Сергея Агаркова. Видео из Балаклейского городского совета, на котором он срывает табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского, опубликовал 1 июля, в частности, местный паблик balakleya_life.

Вместе с Агарковым в этом принимал участие бывший харьковчанин Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации "Русь Триединая", после победы Революции достоинства в Украине бежавший в РФ.

На видео Моисеев рассказывает о "первом заседании администрации Балаклеи" и "назначении мэра Балаклеи" и "его заместителя" – Сергея Агаркова. Коллаборант радуется "должности" и публично срезает табличку с именем председателя Изюмской РГА Степана Масельского.

В своем Facebook Моисеев пишет, что ездит в зону боевых действий в "гуманитарные, духовные и административные" командировки и, в частности, в середине июня привез в Балаклею "вступать в должность" Агаркова.

Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, у него есть страница на "Миротворце". Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" – бил себя топором в живот и забивал гвозди в нос. После Майдана убежал из Харькова в Россию.

ВИДЕО
Видео: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube

Глава Изюмской РГА Степан Масельский в комментарии Общественному сказал, что не видел видео из захваченного Балаклейского горсовета и "желания просматривать записи оккупантов, коллаборантов и предателей не имеет". По поводу снятой таблички заверил: "Поверьте, повесим назад".

Масельский выехал с временно оккупированной территории и занимается, в частности, отправкой в Изюмский район гуманитарной помощи.

Руководителем оккупационной "администрации", по информации "Думской", захватчики назначили россиянина Юрия Шевченко.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: оккупация, Харьковская область, сепаратисты, Новороссия, война России против Украины, Балаклея, Степан Масельский, Україна має талант, российские оккупанты, коллаборационизм
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