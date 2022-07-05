В Балаклее оккупанты объявили "заместителем мэра" участника шоу талантов, который забивал себе гвозди в нос

В 2010-х Агарков был известен как участник шоу "Україна має талант", а теперь стал коллаборационным "заммэра" Скриншот: balakleya_life / Instagran

Вместе с Агарковым в этом принимал участие бывший харьковчанин Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации "Русь Триединая", после победы Революции достоинства в Украине бежавший в РФ.

На видео Моисеев рассказывает о "первом заседании администрации Балаклеи" и "назначении мэра Балаклеи" и "его заместителя" – Сергея Агаркова. Коллаборант радуется "должности" и публично срезает табличку с именем председателя Изюмской РГА Степана Масельского.

В своем Facebook Моисеев пишет, что ездит в зону боевых действий в "гуманитарные, духовные и административные" командировки и, в частности, в середине июня привез в Балаклею "вступать в должность" Агаркова.

View this post on Instagram A post shared by Balakleya (@balakleya_life)

Агарков известен антиукраинской позицией с 2014 года, у него есть страница на "Миротворце". Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

До событий 2014-го он выступал на шоу "Україна має талант" – бил себя топором в живот и забивал гвозди в нос. После Майдана убежал из Харькова в Россию.

ВИДЕО

Видео: Україна має талант | Ukraine's Got Talent / YouTube

Глава Изюмской РГА Степан Масельский в комментарии Общественному сказал, что не видел видео из захваченного Балаклейского горсовета и "желания просматривать записи оккупантов, коллаборантов и предателей не имеет". По поводу снятой таблички заверил: "Поверьте, повесим назад".

Масельский выехал с временно оккупированной территории и занимается, в частности, отправкой в Изюмский район гуманитарной помощи.

Руководителем оккупационной "администрации", по информации "Думской", захватчики назначили россиянина Юрия Шевченко.