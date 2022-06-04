За сутки в результате обстрелов Харькова и Балаклеи 10 раненых, в том числе 11-летний ребенок

"Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. По данным Нацполиции, в Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей. Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забранную детскую жизнь!" – написал Синегубов.
Он отметил, что до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее восемь раненых, еще двое – в Харькове.
"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Синегубов.
Он добавил, что в Харьковской области продолжаются бои, захватчики пытались вести наступление на Барвенково и Святогорск, а в Изюмском районе наступал в направлении Вернополья и Богородичного.
"Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.