За сутки в результате обстрелов Харькова и Балаклеи 10 раненых, в том числе 11-летний ребенок

"Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. По данным Нацполиции, в Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей. Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забранную детскую жизнь!" – написал Синегубов.

Он отметил, что до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее восемь раненых, еще двое – в Харькове.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются бои, захватчики пытались вести наступление на Барвенково и Святогорск, а в Изюмском районе наступал в направлении Вернополья и Богородичного.

"Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА.

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