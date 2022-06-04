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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в результате обстрелов Харькова и Балаклеи 10 раненых, в том числе 11-летний ребенок

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупанты в течение суток обстреливали Харьков, Изюмский и Харьковский районы области, а также нанесли ракетный удар. Ранены 10 мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. По данным Нацполиции, в Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей. Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забранную детскую жизнь!" – написал Синегубов. 

Он отметил, что до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее восемь раненых, еще двое – в Харькове.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются бои, захватчики пытались вести наступление на Барвенково и Святогорск, а в Изюмском районе наступал в направлении Вернополья и Богородичного.

"Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, дети, война России против Украины, пострадавшие, Балаклея, Олег Синегубов
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