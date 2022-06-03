Российскому командиру, приказавшему обстреливать жилые районы Харьковской области, объявили подозрение

Речь о командире отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ, он родом из Ужгорода.
По данным следствия, 26 марта этот российский командир, находясь в селе Малая Рогань Харьковского района, приказал применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка.
В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а также минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.