Российскому командиру, приказавшему обстреливать жилые районы Харьковской области, объявили подозрение

Российские войска обстреливают Харьковскую область с начала открытого вторжения Фото: EPA

Речь о командире отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ, он родом из Ужгорода.

По данным следствия, 26 марта этот российский командир, находясь в селе Малая Рогань Харьковского района, приказал применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка.

В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а также минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице.

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