ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому командиру, приказавшему обстреливать жилые районы Харьковской области, объявили подозрение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские войска обстреливают Харьковскую область с начала открытого вторжения
Российские войска обстреливают Харьковскую область с начала открытого вторжения
Фото: EPA

Харьковские правоохранители объявили о подозрении российскому военному, который приказал обстрелять жилые районы в Малой Рогани и Ольховке из огнеметной системы залпового огня "Буратино". Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 1 июня, рассказал глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Речь о командире отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ, он родом из Ужгорода.

По данным следствия, 26 марта этот российский командир, находясь в селе Малая Рогань Харьковского района, приказал применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов поселков Малая Рогань и Ольховка.

В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а также минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: прокуратура, Харьковская область, обстрелы, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (204099)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (131108)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (64556)
4
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (51484)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (45053)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35831)
7
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (27479)
8
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26271)
 
 
 
 