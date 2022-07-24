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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме" – мэр

Оккупанты готовятся провести "референдум" о присоединении оккупированной части Запорожской области к РФ
Оккупанты готовятся провести "референдум" о присоединении оккупированной части Запорожской области к РФ
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты планируют депортировать мелитопольцев, которые откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

"Мы четко понимаем, что после последних полутора недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления, кто живет, кто не живет, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", – заявил Федоров.

При этом он добавил, что соответствующий указ самопровозглашенного "губернатора" области еще не утвержден, но уже проводится подготовка к внедрению новых норм.

"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население нашего города", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: референдум, война, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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