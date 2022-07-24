В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме" – мэр

"Мы четко понимаем, что после последних полутора недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления, кто живет, кто не живет, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", – заявил Федоров.
При этом он добавил, что соответствующий указ самопровозглашенного "губернатора" области еще не утвержден, но уже проводится подготовка к внедрению новых норм.
"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население нашего города", – отметил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.