В Мелитополе оккупанты угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме" – мэр

"Мы четко понимаем, что после последних полутора недель, когда они делают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для выявления, кто живет, кто не живет, угроза их следующая: кто не придет на "референдум", те будут вывезены за территорию Запорожской области", – заявил Федоров.

При этом он добавил, что соответствующий указ самопровозглашенного "губернатора" области еще не утвержден, но уже проводится подготовка к внедрению новых норм.

"Если они введут в действие этот приказ, то им придется вывезти всех жителей, все население нашего города", – отметил мэр.

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