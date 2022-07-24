Армия РФ теряет личный состав, но упрямо пытается установить контроль над Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"На бахмутском направлении противник обстрелял наши войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута. Значительными потерями и отступлением завершились бестолковые попытки врага улучшить тактическое положение в направлении Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС", – сказано в сводке.

Согласно сообщению Генштаба, на авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях РФ ведет систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск.

На отдельных участках на этих направлениях оккупанты также ведут разведку с помощью беспилотников, уточнили в Генштабе.

В направлении Краматорска оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты Кривая Лука, Северск, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное и Ивано-Дарьевка.

"Украинские воины в очередной раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты с потерями отошли", – говорится в сводке.

На волынском, полесском и северском направлениях ситуация особо не изменилась, отметили в Генштабе.

"На харьковском направлении противник проводил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова. На славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова уже традиционно без всякого успеха", – добавили авторы сводки.

На юге, согласно сообщению, оккупанты сосредоточили свои усилия на недопущении продвижения Вооруженных сил Украины вперед, пытались продвигаться вперед на двух направлениях в Херсонской области, но понесли потери и отступили.

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