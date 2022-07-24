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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ теряет личный состав, но упрямо пытается установить контроль над Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

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Россия пытается захватить Углегорскую ТЭС несколько недель
Россия пытается захватить Углегорскую ТЭС несколько недель
Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Углегорской ТЭС в Донецкой области, бои продолжаются; также идут ожесточенные бои на направлении населенных пунктов Роты – Семигорье, расположенных недалеко от ТЭС.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"На бахмутском направлении противник обстрелял наши войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута. Значительными потерями и отступлением завершились бестолковые попытки врага улучшить тактическое положение в направлении Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС", – сказано в сводке.

Согласно сообщению Генштаба, на авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях РФ ведет систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск.

На отдельных участках на этих направлениях оккупанты также ведут разведку с помощью беспилотников, уточнили в Генштабе.

В направлении Краматорска оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты Кривая Лука, Северск, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное и Ивано-Дарьевка.

"Украинские воины в очередной раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты с потерями отошли", – говорится в сводке.

На волынском, полесском и северском направлениях ситуация особо не изменилась, отметили в Генштабе.

"На харьковском направлении противник проводил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова. На славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова уже традиционно без всякого успеха", – добавили авторы сводки.

На юге, согласно сообщению, оккупанты сосредоточили свои усилия на недопущении продвижения Вооруженных сил Украины вперед, пытались продвигаться вперед на двух направлениях в Херсонской области, но понесли потери и отступили.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nhjTHZo3NrLBFnSeJf6Jrr8pUan6YgH9KfAnrF5pgyuJpJCEjeu9CiA76Cm2uDW9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О первых попытках штурмовать Углегорскую ТЭС Генштаб сообщал в конце июня, когда основные бои на востоке шли в районе Лисичанска и Северодонецка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Северск, ТЭС, Авдеевка, Красногоровка, Углегорск, Пески, Опытное, Зайцево, обстрелы, Семигорье, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, удары, Новолуганское, Краснополье, Старый Салтов, Белогоровка, Верхнекаменка
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