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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вновь пытались штурмовать Углегорскую ТЭС с нескольких направлений, в Харьковской области вели огонь из артиллерии – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают отбивать атаки врага
Украинские военные продолжают отбивать атаки врага
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты вели штурм с разных направлений, чтобы захватить контроль над территорией Углегорской ТЭС, украинские защитники снова заставили агрессора отойти назад. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля.

"На бахмутском направлении агрессор ведет боевые действия для создания условий для наступательных действий на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС", – добавили в Генштабе. 

Оккупанты также обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Кроме того, агрессор задействовал штурмовую и армейскую авиация.

"На харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа и других", – сказано в сводке.

На краматорском, славянскомавдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов. 

На южнобугском направлении агрессор сосредоточился на удержании занимаемых позиций, но не прекращает обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

На северском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, а также периодически проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах.

На волынском и полесском направлениях ситуация без существенных изменений. 

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника", – подчеркнули в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04CkYbuHtuB7JgankJrRHquDuZsHsfWU8BxucbZueLPRRCQXnAvczf6LF9w2bAp92l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, штурм, Харьковская область, ТЭС, Углегорск, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Нью-Йорк Донецкой области, российские оккупанты
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