Оккупанты вновь пытались штурмовать Углегорскую ТЭС с нескольких направлений, в Харьковской области вели огонь из артиллерии – Генштаб ВСУ

"На бахмутском направлении агрессор ведет боевые действия для создания условий для наступательных действий на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС", – добавили в Генштабе.
Оккупанты также обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Кроме того, агрессор задействовал штурмовую и армейскую авиация.
"На харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа и других", – сказано в сводке.
На краматорском, славянском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов.
На южнобугском направлении агрессор сосредоточился на удержании занимаемых позиций, но не прекращает обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.
На северском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, а также периодически проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах.
На волынском и полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.