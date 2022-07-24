Оккупанты вновь пытались штурмовать Углегорскую ТЭС с нескольких направлений, в Харьковской области вели огонь из артиллерии – Генштаб ВСУ

"На бахмутском направлении агрессор ведет боевые действия для создания условий для наступательных действий на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС", – добавили в Генштабе.

Оккупанты также обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Кроме того, агрессор задействовал штурмовую и армейскую авиация.

"На харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа и других", – сказано в сводке.

На краматорском, славянском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты вели обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов.

На южнобугском направлении агрессор сосредоточился на удержании занимаемых позиций, но не прекращает обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

На северском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, а также периодически проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах.

На волынском и полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника", – подчеркнули в Генштабе.

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