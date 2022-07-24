Войска РФ пытались продвинуться на двух направлениях в Херсонской области, понесли потери и хаотично отступили – сводка Генштаба

Оккупанты понесли потери на юге и хаотично отступили, говорится в сводке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С этой целью оккупанты вели обстрелы вблизи Николаева и населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Первомайское, Явкино, Новогригорьевка, Кавказ, Новониколаевка, Котлярево, Поляна, а также Таврийское.

"Украинские защитники тоже в долгу не остаются", – отметили в Генштабе.

В сводке сказано, что российские войска нанесли авиаудар возле села Андреевка Херсонской области, а после этого пытались продвинуться на направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка.

"Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", – добавили в Генштабе.

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