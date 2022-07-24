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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ пытались продвинуться на двух направлениях в Херсонской области, понесли потери и хаотично отступили – сводка Генштаба

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Оккупанты понесли потери на юге и хаотично отступили, говорится в сводке
Оккупанты понесли потери на юге и хаотично отступили, говорится в сводке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска на южнобужском направлении сосредоточили свои усилия на недопущении продвижения Вооруженных сил Украины вперед. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 24 июля.

С этой целью оккупанты вели обстрелы вблизи Николаева и населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Первомайское, Явкино, Новогригорьевка, Кавказ, Новониколаевка, Котлярево, Поляна, а также Таврийское.

"Украинские защитники тоже в долгу не остаются", – отметили в Генштабе.

В сводке сказано, что российские войска нанесли авиаудар возле села Андреевка Херсонской области, а после этого пытались продвинуться на направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка.

"Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nhjTHZo3NrLBFnSeJf6Jrr8pUan6YgH9KfAnrF5pgyuJpJCEjeu9CiA76Cm2uDW9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Первомайское, Николаев, Херсонская область, Николаевская область, Андреевка, вторжение, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, войска
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