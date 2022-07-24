Войска РФ пытались продвинуться на двух направлениях в Херсонской области, понесли потери и хаотично отступили – сводка Генштаба

С этой целью оккупанты вели обстрелы вблизи Николаева и населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Первомайское, Явкино, Новогригорьевка, Кавказ, Новониколаевка, Котлярево, Поляна, а также Таврийское.
"Украинские защитники тоже в долгу не остаются", – отметили в Генштабе.
В сводке сказано, что российские войска нанесли авиаудар возле села Андреевка Херсонской области, а после этого пытались продвинуться на направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка.
"Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.