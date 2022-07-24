Британская разведка о заявлениях Лаврова: Контроль над Херсонской и Запорожской областями почти наверняка был первоначальной целью вторжения РФ

Лавров заявлял, что "географические интересы" РФ в войне против Украины могут быть расширены из-за поставок Украине дальнобойного вооружения Фото: EPA

"Лавров заявил, что операция теперь включает новые дополнительные районы, в том числе Херсонскую и Запорожскую области Украины, в результате того, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности. Это почти наверняка неправда. Россия не "расширила" свою войну, сохранение долгосрочного контроля над этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения", – говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что Россия вторглась в эти регионы в феврале и оккупационные "власти" публично обсуждают перспективы проведения "референдумов" там как минимум с середины марта.

Как полагают в разведке, существует реальная возможность того, что Лавров сделал эти комментарии, чтобы "подготовить почву для проведения "референдумов" на оккупированных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей".