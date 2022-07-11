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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобождение юга. Украинские военные готовятся к этому еще с 24 февраля, продвижение происходит медленно, но уверенно – ОК "Юг"

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Гуменюк: Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены
Гуменюк: Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены
Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Начальник пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина" 11 июля рассказала, что украинские военные медленно, но уверенно продвигаются на юге, и призвала соблюдать режим информационной "тишины". Брифинг транслировал "Укринформ".

"Подготовка к освобождению юга продолжается, наверное, еще с 24 февраля. То есть мы готовы к освобождению юга и продвигаемся, делаем ежедневно эту работу", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что после усиления украинских военных артиллерией эти усилия будут более динамичными и "больше будут отвечать ожиданиям населения", людей, которые сейчас под оккупацией.

"Но все же давайте соблюдать режим тишины, который нам очень нужен, чтобы выполнить свою работу. Только когда она будет выполнена, мы сможем говорить о ней", – добавила спикер.

Ситуация на юге остается стабильно напряженной, продолжила Гуменюк.

"Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены", – подчеркнула она.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, ВСУ, население, Наталья Гуменюк, деоккупация
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