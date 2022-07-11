Освобождение юга. Украинские военные готовятся к этому еще с 24 февраля, продвижение происходит медленно, но уверенно – ОК "Юг"

Гуменюк: Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

"Подготовка к освобождению юга продолжается, наверное, еще с 24 февраля. То есть мы готовы к освобождению юга и продвигаемся, делаем ежедневно эту работу", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что после усиления украинских военных артиллерией эти усилия будут более динамичными и "больше будут отвечать ожиданиям населения", людей, которые сейчас под оккупацией.

"Но все же давайте соблюдать режим тишины, который нам очень нужен, чтобы выполнить свою работу. Только когда она будет выполнена, мы сможем говорить о ней", – добавила спикер.

Ситуация на юге остается стабильно напряженной, продолжила Гуменюк.

"Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены", – подчеркнула она.