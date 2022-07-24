Контрнаступление идет постоянно. Скоро Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон – Подоляк

Подоляк отказался говорить о деталях контрнаступления на юге страны, отметив, что конкретику в этом отношении может давать только Генштаб или верховный главнокомандующий, но подчеркнул, что оно "будет точно" – оставлять территории России нельзя.

На уточнение журналистов, значит ли это, что контрнаступление еще не началось, Подоляк ответил: "А оно идет постоянно".

"Там оперативная обстановка: они наступают, мы отражаем и можем сразу контрнаступать. Они платят очень большую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что это истощает русскую армию", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что получение Украиной определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя. Он отметил, что, в отличие от первых двух месяцев полномасштабного вторжения, сейчас "другой тип войны" – артиллерийская, дальнобойная война. Пока у россиян была возможность наладить логистику и было легко подвозить снаряды, их артиллерия могла наносить очень много ударов – по информации Подоляка, до 50 тыс. выстрелов ежедневно.

"В настоящее время количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами. Это существенно изменяет картину происходящего на востоке и юге Украины", – сказал Подоляк.

По его словам, если возможности украинской дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, будут расти, то оккупанты вскоре покинут территорию Украины.

"Конкретный пример "доброй воли" на острове Змеиный вы уже видели. Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, – это легендарный Антоновский мост в Херсонской области. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", – подытожил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)