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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление идет постоянно. Скоро Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон – Подоляк

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Оккупантам следует готовиться к "жесту доброй воли" в отношении Херсона, считают в Офисе президента Украины
Оккупантам следует готовиться к "жесту доброй воли" в отношении Херсона, считают в Офисе президента Украины
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что сейчас идет "другой тип войны", по сравнению с первыми двумя месяцами полномасштабного вторжения РФ, и появление HIMARS существенно изменило ситуацию. Об этом он сказал в интервью "Німецькій хвилі", опубликованном 22 июля.

Подоляк отказался говорить о деталях контрнаступления на юге страны, отметив, что конкретику в этом отношении может давать только Генштаб или верховный главнокомандующий, но подчеркнул, что оно "будет точно" – оставлять территории России нельзя.

На уточнение журналистов, значит ли это, что контрнаступление еще не началось, Подоляк ответил: "А оно идет постоянно".

"Там оперативная обстановка: они наступают, мы отражаем и можем сразу контрнаступать. Они платят очень большую цену за километр продвижения по украинской территории. Это очень хорошо, потому что это истощает русскую армию", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что получение Украиной определенного количества HIMARS существенно изменило картину боя. Он отметил, что, в отличие от первых двух месяцев полномасштабного вторжения, сейчас "другой тип войны" – артиллерийская, дальнобойная война. Пока у россиян была возможность наладить логистику и было легко подвозить снаряды, их артиллерия могла наносить очень много ударов – по информации Подоляка, до 50 тыс. выстрелов ежедневно.

"В настоящее время количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами. Это существенно изменяет картину происходящего на востоке и юге Украины", – сказал Подоляк.

По его словам, если возможности украинской дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, будут расти, то оккупанты вскоре покинут территорию Украины.

"Конкретный пример "доброй воли" на острове Змеиный вы уже видели. Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, – это легендарный Антоновский мост в Херсонской области. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", – подытожил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В остальных областях на временно захваченных территориях "референдумы" также могут попытаться организовать в эту же дату.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

30 июня, после бегства российских войск с острова Змеиный, Одесская область была объявлена полностью деоккупированной.

Министр обороны Алексей Резников 10 июля заявил, что Украина готовится отвоевать у России оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, РСЗО, артиллерия, мост, обстрелы, война России против Украины, Михаил Подоляк, HIMARS, деоккупация
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