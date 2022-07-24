Ответ на обстрелы Николаева. ВСУ уничтожили в Херсонской области батарею С-300 – ОК "Юг"

Согласно сообщению, батарею уничтожили в ответ на обстрелы Николаева – именно ракетами С-300 город был атакован этой ночью, уточнили в командовании.

"Среди ночи в который раз был атакован Николаев. Ракетный удар семью модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", – сообщили в ОК "Юг".

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, уничтожены были именно те системы, которые обстреливали Николаев.