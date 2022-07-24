Ответ на обстрелы Николаева. ВСУ уничтожили в Херсонской области батарею С-300 – ОК "Юг"

Согласно сообщению, батарею уничтожили в ответ на обстрелы Николаева – именно ракетами С-300 город был атакован этой ночью, уточнили в командовании.
"Среди ночи в который раз был атакован Николаев. Ракетный удар семью модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", – сообщили в ОК "Юг".
По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, уничтожены были именно те системы, которые обстреливали Николаев.
В последние недели ракетами С-300 Россия регулярно обстреливает Николаев. Также использует их для ударов по объектам в харьковской операционной зоне, сообщали в командовании Воздушных сил ВСУ 18 июля. Ракеты С-300 преимущественно предназначены для ударов по воздушным целям, но могут использоваться для поражения наземных и надводных целей, объясняли в командовании.
В ВС ВСУ считают, что РФ начала использовать их для ударов по наземных объектам, так как экономит другие ракеты, а эти имеет в избытке.
По оценке британской разведки, РФ прибегает к использованию систем противовоздушной обороны С-300 для обстрелов Украины из-за острой нехватки ракет для наземных атак.