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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ответ на обстрелы Николаева. ВСУ уничтожили в Херсонской области батарею С-300 – ОК "Юг"

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Россия обстреливает Николаев зенитными ракетами С-300
Россия обстреливает Николаев зенитными ракетами С-300
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины уничтожили батарею зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе села Зеленотропинское Херсонской области. Об этом проинформировал пресс-центр оперативного командования "Юг" 24 июля.

Согласно сообщению, батарею уничтожили в ответ на обстрелы Николаева – именно ракетами С-300 город был атакован этой ночью, уточнили в командовании.

"Среди ночи в который раз был атакован Николаев. Ракетный удар семью модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", – сообщили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/459174789004384/

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, уничтожены были именно те системы, которые обстреливали Николаев.

Контекст:

В последние недели ракетами С-300 Россия регулярно обстреливает Николаев. Также использует их для ударов по объектам в харьковской операционной зоне, сообщали в командовании Воздушных сил ВСУ 18 июля. Ракеты С-300 преимущественно предназначены для ударов по воздушным целям, но могут использоваться для поражения наземных и надводных целей, объясняли в командовании.

В ВС ВСУ считают, что РФ начала использовать их для ударов по наземных объектам, так как экономит другие ракеты, а эти имеет в избытке.

По оценке британской разведки, РФ прибегает к использованию систем противовоздушной обороны С-300 для обстрелов Украины из-за острой нехватки ракет для наземных атак.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ракеты, С-300
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