Оккупанты выпустили по Николаеву 23 июля шесть ракет С-300 – Ким

"Утром 23 июля около 4.20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города", – написал он.
Ким сообщил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, и добавил, что подробная информация уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.