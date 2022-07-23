Оккупанты выпустили по Николаеву 23 июля шесть ракет С-300 – Ким

"Утром 23 июля около 4.20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города", – написал он.

Ким сообщил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, и добавил, что подробная информация уточняется.

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