В ночь на 23 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы – мэр

Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, жертв нет Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

"Около 4.30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все в основном в одном районе города", – заявил он.

Сенкевич добавил, что, по предварительной информации, погибших нет.

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