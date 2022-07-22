Россия ведет обстрелы из С-300 из-за острой нехватки ракет для наземных атак, это увеличивает риски для мирного населения Украины – британская разведка

По данным ведомства, Россия увеличила использование зенитно-ракетных комплексов в качестве вспомогательного средства для наземных атак.
В британской разведке считают, что российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения развернули возле Украины системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях.
"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий", – отмечают в минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 22, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, оккупанты в ночь на 21 июля выпустили по Николаеву семь ракет С-300. В частности, двумя ракетами российские военные обстреляли один из складов гуманитарной помощи – сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся, отметил руководитель ОВА.
Кроме того, в Николаеве были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Сообщалось об одном пострадавшем.