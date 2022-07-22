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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ведет обстрелы из С-300 из-за острой нехватки ракет для наземных атак, это увеличивает риски для мирного населения Украины – британская разведка

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В британской разведке считают, что РФ с самого начала полномасштабного вторжения развернула возле Украины системы ПВО С-300 и С-400
В британской разведке считают, что РФ с самого начала полномасштабного вторжения развернула возле Украины системы ПВО С-300 и С-400
Фото: depositphotos.com

Россия прибегает к использованию систем противовоздушной обороны С-300 для обстрелов Украины из-за острой нехватки ракет для наземных атак. Об этом со ссылкой на данные британской разведки 22 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, Россия увеличила использование зенитно-ракетных комплексов в качестве вспомогательного средства для наземных атак.

В британской разведке считают, что российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения развернули возле Украины системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий", – отмечают в минобороны Британии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, оккупанты в ночь на 21 июля выпустили по Николаеву семь ракет С-300. В частности, двумя ракетами российские военные обстреляли один из складов гуманитарной помощи – сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся, отметил руководитель ОВА.

Кроме того, в Николаеве были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Сообщалось об одном пострадавшем.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, Николаев, разведка, ПВО, обстрелы, война России против Украины, С-300, российские оккупанты
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