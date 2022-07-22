Россия ведет обстрелы из С-300 из-за острой нехватки ракет для наземных атак, это увеличивает риски для мирного населения Украины – британская разведка

В британской разведке считают, что РФ с самого начала полномасштабного вторжения развернула возле Украины системы ПВО С-300 и С-400 Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, Россия увеличила использование зенитно-ракетных комплексов в качестве вспомогательного средства для наземных атак.

В британской разведке считают, что российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения развернули возле Украины системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий", – отмечают в минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/36GGbx7Tfu — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 22, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)