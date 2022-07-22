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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли села и поля в Николаевской области – Ким

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Из-за обстрелов в Николаевской области горели здания, поля, сельскохозяйственная техника
Из-за обстрелов в Николаевской области горели здания, поля, сельскохозяйственная техника
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

За сутки 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреливали Николаевский и Баштанский район Николаевской области, горели леса и поля. По предварительным данным, люди не пострадали, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

21 июля в результате вражеских обстрелов в течение дня в селе Украинка загорелись сельскохозяйственные здания и техника, за селом Лиманы занялись лесные насаждения и поля с зерновыми. 

Вечером в селе Калиновка загорелись остатки от жатвы на полях, лесополоса и кустарники на открытой территории.

Вечером 21 июля и ранним утром 22 июля оккупанты обстреляли село Широкое. Снаряды попали в сельскохозяйственные здания.

Днем 21 июля обстрелам подверглось село Зеленый Клин. В результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта загорелась сухая трава и остатки жатвы. 

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. 

Сегодня утром вражеским обстрелам подверглась Первомайская община, известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в поселке городского типа Первомайское. В селе Новониколаевка снаряды попали преимущественно по открытым территориям.

Ориентировочно с 7.30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информацию о повреждениях и возможных пострадавших еще уточняют.

Управление ГСЧС в Николаевской области пишет, что за сутки в регионе спасатели погасили 24 пожара, шесть из которых были вызваны вражескими обстрелами. Из-за попаданий российских снарядов горели складские помещения, поля, леса, кустарники. В Первомайском этой ночью после обстрела загорелся магазин стройматериалов и автогаражный кооператив – сгорело 10 гаражей. 

Отдельно спасатели отметили масштабный пожар сухостоя на открытой территории возле села Коблево. Он возник не из-за российского обстрела, а из-за неосторожного обращения с огнем, и распространился на территорию площадью 10 га. Сотрудники ГСЧС тушили его более шести часов. 

"Уважаемые граждане! Не провоцируйте пожары в природных экосистемах, тем более во время войны, когда помощь и профессионализм спасателей могут понадобиться в другом месте. Не говоря уже о вреде, который наносится окружающей среде", – призвали в ГСЧС.

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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской ОВА сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: пожар, ГСЧС, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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