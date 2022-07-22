Россияне обстреляли села и поля в Николаевской области – Ким

21 июля в результате вражеских обстрелов в течение дня в селе Украинка загорелись сельскохозяйственные здания и техника, за селом Лиманы занялись лесные насаждения и поля с зерновыми.

Вечером в селе Калиновка загорелись остатки от жатвы на полях, лесополоса и кустарники на открытой территории.

Вечером 21 июля и ранним утром 22 июля оккупанты обстреляли село Широкое. Снаряды попали в сельскохозяйственные здания.

Днем 21 июля обстрелам подверглось село Зеленый Клин. В результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта загорелась сухая трава и остатки жатвы.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине.

Сегодня утром вражеским обстрелам подверглась Первомайская община, известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в поселке городского типа Первомайское. В селе Новониколаевка снаряды попали преимущественно по открытым территориям.

Ориентировочно с 7.30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информацию о повреждениях и возможных пострадавших еще уточняют.

Управление ГСЧС в Николаевской области пишет, что за сутки в регионе спасатели погасили 24 пожара, шесть из которых были вызваны вражескими обстрелами. Из-за попаданий российских снарядов горели складские помещения, поля, леса, кустарники. В Первомайском этой ночью после обстрела загорелся магазин стройматериалов и автогаражный кооператив – сгорело 10 гаражей.

Отдельно спасатели отметили масштабный пожар сухостоя на открытой территории возле села Коблево. Он возник не из-за российского обстрела, а из-за неосторожного обращения с огнем, и распространился на территорию площадью 10 га. Сотрудники ГСЧС тушили его более шести часов.

"Уважаемые граждане! Не провоцируйте пожары в природных экосистемах, тем более во время войны, когда помощь и профессионализм спасателей могут понадобиться в другом месте. Не говоря уже о вреде, который наносится окружающей среде", – призвали в ГСЧС.