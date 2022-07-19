"Съемочная группа появилась мгновенно". Оккупанты для "картинки" расстреляли из миномета дом с людьми – ОК "Юг"

"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно, по факту. Ради картинки рашисты убили мирных жителей", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся слишком далеко от этого места для попадания из миномета.
Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.
Контекст:
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.