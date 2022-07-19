"Съемочная группа появилась мгновенно". Оккупанты для "картинки" расстреляли из миномета дом с людьми – ОК "Юг"

"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно, по факту. Ради картинки рашисты убили мирных жителей", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся слишком далеко от этого места для попадания из миномета. https://www.facebook.com/okPivden/videos/866519147641122/ Снигиревку в Баштанском районе оккупанты захватили, по информации Bihus.info, 19 марта. С тех пор украинские военные освободили большую часть захваченных территорий Николаевской области, но Снигиревка остается под оккупацией.