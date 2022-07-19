Зеленский – украинцам: Доносите на оккупированную территорию реальную информацию, распространяйте правду

"Сегодня новостями разошлась фотография парня из Мариуполя, который вышел на улицу города с украинским флагом. [...] Это было очень смело, и я хочу поблагодарить его за этот поступок. Этот парень – один из многих наших людей, которые ждут возвращения Украины и ни при каких обстоятельствах не примут оккупацию. Россия держит большинство из них в информационном вакууме", – сказал президент.

Он отметил, что РФ "каждый день забрасывает оккупированные территории новой ложью об Украине" и о действиях украинских властей, но, "несмотря на пропаганду и запугивание, люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, что они действительно думают и к чему стремятся".

"Мы ни дня о них не забывали. И я прошу вас всех, у кого есть для этого контакты и возможности: доносите на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживайте наших людей, распространяйте там правду. Любым способом, который считаете эффективным. На всей нашей украинской земле – от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковской области, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму – наши люди должны слышать об Украине от украинцев", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что под контролем оккупантов остается 2621 населенный пункт Украины и со всеми следует поддерживать информационную связь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)