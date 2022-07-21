Оккупанты обстреляли центр Бахмута, пострадал рынок

"Бахмут подвергается ежедневным разрушениям от вражеских обстрелов. Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 м². Информация о погибших и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что был пожар, но его уже ликвидировали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прифронтовой город Бахмут регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. В частности, 20 июля был ранен житель города, сообщал глава областной военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.