ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Скончалась еще одна пострадавшая в результате ракетного удара оккупантов по Виннице

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракетный удар по Виннице оккупанты нанесли 14 июля
Ракетный удар по Виннице оккупанты нанесли 14 июля
Фото: EPA

Число жертв ракетного удара по Виннице, нанесенного 14 июля российскими оккупантами, увеличилось до 26 человек. Об этом 21 июля сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Борзов.

"26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10.40. Возвращалась домой от стоматолога... 98% ожогов", – написал он.

19 июля Борзов сообщал, что в больницах Винницы остаются 54 раненых, еще пятерых пострадавших транспортировали в ожоговый центр во Львове.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря

В России признали, что совершили ракетную атаку по Виннице в районе здания Дома офицеров, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Винница, война, раненые, больница, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, больницы, погибшие, Сергей Борзов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (142435)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (74810)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (70506)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (55585)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (53170)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (41929)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38564)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (34916)
 
 
 
 