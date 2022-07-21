Скончалась еще одна пострадавшая в результате ракетного удара оккупантов по Виннице

"26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10.40. Возвращалась домой от стоматолога... 98% ожогов", – написал он.

19 июля Борзов сообщал, что в больницах Винницы остаются 54 раненых, еще пятерых пострадавших транспортировали в ожоговый центр во Львове.

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