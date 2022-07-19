После ракетного удара РФ по Виннице в больницах остаются 59 раненых, среди них восьмилетний ребенок, мать которого погибла – глава ОВА

Среди погибших и раненых в результате ракетного удара по Виннице – дети Фото: ДСНС України / Telegram

"Три ракеты "Калибр" – цена жизни 25 человек… 54 раненых до сих пор в больницах Винницы. Восемь – в тяжелом состоянии. В критическом – 20-летняя девушка с 98% ожогов", – написал Борзов.

Он отметил, что пятерых пациентов, включая ребенка, транспортировали во Львовский ожоговый центр. Еще двоих готовят к перевозке.

"Во Львов доставили восьмилетнего Романа, мама которого погибла в результате обстрела. В Польше ищут больницу, где занимаются лечением ожогов такого типа, как у Ромы", – рассказал глава ОВА.

В результате обстрела в Виннице на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники.

Всего за медицинской помощью после ракетного удара обратились 202 пострадавших.