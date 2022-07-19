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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетного удара РФ по Виннице в больницах остаются 59 раненых, среди них восьмилетний ребенок, мать которого погибла – глава ОВА

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Среди погибших и раненых в результате ракетного удара по Виннице дети
Среди погибших и раненых в результате ракетного удара по Виннице – дети
Фото: ДСНС України / Telegram

59 раненых в результате ракетного обстрела Винницы российскими оккупантами находятся в больницах Винницы и Львова. Об этом 19 июля сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Три ракеты "Калибр" – цена жизни 25 человек… 54 раненых до сих пор в больницах Винницы. Восемь – в тяжелом состоянии. В критическом – 20-летняя девушка с 98% ожогов", – написал Борзов. 

Он отметил, что пятерых пациентов, включая ребенка, транспортировали во Львовский ожоговый центр. Еще двоих готовят к перевозке. 

"Во Львов доставили восьмилетнего Романа, мама которого погибла в результате обстрела. В Польше ищут больницу, где занимаются лечением ожогов такого типа, как у Ромы", – рассказал глава ОВА.

В результате обстрела в Виннице на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники

Всего за медицинской помощью после ракетного удара обратились 202 пострадавших.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Теги: Львов, Винница, раненые, война России против Украины, пострадавшие, больницы, Сергей Борзов
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