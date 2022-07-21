В Кривом Роге задержали корректировщика огня оккупантов в период с мая по июль – прокуратура

При обыске в машине задержанного нашли доказательства его деяний, отметили в ОГПУ Офіс Генерального прокурора / Fаcebook

"Корректировал огонь оккупантов по Кривому Рогу – задержан местный житель [...] при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска его транспортного средства изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу без альтернативы в виде залога.

"По данным следствия, с мая по июль 2022 года мужчина по заданию от представителей спецслужб РФ передавал через мессенджер Telegram скриншоты Google-карты с метками относительно локаций размещения военных объектов, расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины на территории Кривого Рога", – объяснили в ОГПУ.

В ведомстве отметили, что подозреваемый предоставлял оккупантам информацию о результатах обстрелов критической и гражданской инфраструктуры, в частности, аэропортов и мостов в Днепропетровской области.

"Полученная от подозреваемого информация использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины для планирования первичных и повторных обстрелов этих объектов", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

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