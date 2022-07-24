В ночь на 24 июля оккупанты обстреляли Николаев, попали в складское помещение – Ким

"Утром 24 июля, около 4.00, Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Также вечером 23 июля, около 18.00, оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.
"По информации оперативного командования "Юг", по областному центру были выпущены четыре крылатых ракеты типа "Калибр". В результате полностью разрушены учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж. Пока известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков в городе произошли пожары на открытых территориях", – говорится в сообщении.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в результате вечернего обстрела города ранен подросток.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава ОВА Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.