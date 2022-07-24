В ночь на 24 июля оккупанты обстреляли Николаев, попали в складское помещение – Ким

"Утром 24 июля, около 4.00, Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Также вечером 23 июля, около 18.00, оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

"По информации оперативного командования "Юг", по областному центру были выпущены четыре крылатых ракеты типа "Калибр". В результате полностью разрушены учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж. Пока известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков в городе произошли пожары на открытых территориях", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в результате вечернего обстрела города ранен подросток.