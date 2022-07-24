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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь на 24 июля оккупанты обстреляли Николаев, попали в складское помещение – Ким

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Ким рассказал об обстрелах Николаева
Ким рассказал об обстрелах Николаева
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупанты вновь обстреляли Николаев в ночь на 24 июля. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром 24 июля, около 4.00, Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Также вечером 23 июля, около 18.00, оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

"По информации оперативного командования "Юг", по областному центру были выпущены четыре крылатых ракеты типа "Калибр". В результате полностью разрушены учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж. Пока известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков в городе произошли пожары на открытых территориях", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в результате вечернего обстрела города ранен подросток.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава ОВА Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Николаев, Николаевская область, война России против Украины, ракеты, Виталий Ким
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