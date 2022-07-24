В Николаеве ночью прогремели мощные взрывы. В результате вечерних обстрелов ранен подросток

Он призвал горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.

Накануне, 23 июля, оккупанты несколько раз обстреляли Николаев. Ранним утром враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300.

Вечером, около 18.00, произошел еще один обстрел, сообщили Сенкевич и глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По словам мэра, оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток.

Замазеева отметила, что оккупанты попали по району, где всегда людно.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – написала она.

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