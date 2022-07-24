В Николаеве ночью прогремели мощные взрывы. В результате вечерних обстрелов ранен подросток

Он призвал горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.
Накануне, 23 июля, оккупанты несколько раз обстреляли Николаев. Ранним утром враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300.
Вечером, около 18.00, произошел еще один обстрел, сообщили Сенкевич и глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
По словам мэра, оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток.
Замазеева отметила, что оккупанты попали по району, где всегда людно.
"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.