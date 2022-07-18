ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атакует наземные объекты в Украине ракетами для воздушных целей, так как экономит современное оборудование – Воздушные силы ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия начала применять тяжелые зенитные ракеты в николаевской и харьковской операционных зонах
Россия начала применять тяжелые зенитные ракеты в николаевской и харьковской операционных зонах
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Россия начала применять для атак по наземным объектам в Украине ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300, предназначенные преимущественно для поражения воздушных целей.

Об этом проинформировала 18 июля пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал накануне вечером, что РФ выпустила по территории Украины более 3 тыс. ракет. 

В ВС ВСУ говорят, что речь о разных видах: это крылатые ракеты, авиационные (класса "воздух – земля") и противокорабельные ракеты "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион". 

"Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие. А в последние недели враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенного которого – уничтожение воздушных целей. Этот комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле. Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов. Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение", – сообщили в командовании. 

В ВС ВСУ предполагают, что ракет С-300 у России в избытке. 

"Поэтому [оккупанты] и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о николаевской и харьковской операционных зонах", – добавили в командовании. 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid07a8EPq2zsdtm2jt4TSnsptzYWQPtoFRaC7c65TaC8x6ko1mggHrBuU4SQaFfJTDYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ракетами С-300 Россия 15 июля атаковала два крупнейших университета, а также объекты инфраструктуры в Николаеве. В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вооружение, Харьковская область, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, крылатая ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (161698)
2
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (47225)
3
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (47113)
4
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (45137) G
5
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео (19585)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (17506)
7
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16529)
8
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва (14695)
 
 
 
 