РФ атакует наземные объекты в Украине ракетами для воздушных целей, так как экономит современное оборудование – Воздушные силы ВСУ

Об этом проинформировала 18 июля пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал накануне вечером, что РФ выпустила по территории Украины более 3 тыс. ракет.

В ВС ВСУ говорят, что речь о разных видах: это крылатые ракеты, авиационные (класса "воздух – земля") и противокорабельные ракеты "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион".

"Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие. А в последние недели враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенного которого – уничтожение воздушных целей. Этот комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле. Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов. Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение", – сообщили в командовании.

В ВС ВСУ предполагают, что ракет С-300 у России в избытке.

"Поэтому [оккупанты] и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о николаевской и харьковской операционных зонах", – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)