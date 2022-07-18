  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео

"Із Америки приїхав наш надійний побратим. Познайомтеся із ним – HIMARS. В росіян зі сраки дим – HIMARS", – поется в песне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой.

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.