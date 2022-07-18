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18 июля, 2022
 
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"В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео

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Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS
Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS
Фото: Taras Borovok / Facebook

Подполковник Сухопутных войск ВСУ, автор хита "Байрактар" Тарас Боровок посвятил новую песню ракетным системам ВСУ большой дальности HIMARS. Видео опубликовано 18 июля на его YouTube-канале.

"Із Америки приїхав наш надійний побратим. Познайомтеся із ним  HIMARS. В росіян зі сраки дим  HIMARS" поется в песне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Тарас Боровок - Taras Borovok / YouTube
Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина получила от США и союзников девять высокоточных систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой.

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Теги: клип, война России против Украины, ракеты, песня, HIMARS
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