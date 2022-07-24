Украинские десантники сбили еще один российский штурмовик – Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили около 39,5 тыс. человек, 1722 танка, 221 самолет, 188 вертолетов и сотни единиц другой техники.

В Национальной гвардии сообщали 17 июля, что за время вторжения шесть штурмовиков и одну крылатую ракету оккупантов "Иглой" сбил 19-летний военнослужащий, которого называют в соцсетях Запорожским Мстителем.