Украинские десантники сбили еще один российский штурмовик – Генштаб ВСУ

Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", – добавили в командовании ДШВ.
Где именно самолет был сбит, украинские военные не уточняют.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские военные сбивают из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российские боевые самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Это оружие советского образца, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. Военные, когда сбили "Иглой" Ка-52 "Аллигатор", шутили, что предоставленный Западом Stinger "пожалели". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток".
По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили около 39,5 тыс. человек, 1722 танка, 221 самолет, 188 вертолетов и сотни единиц другой техники.
В Национальной гвардии сообщали 17 июля, что за время вторжения шесть штурмовиков и одну крылатую ракету оккупантов "Иглой" сбил 19-летний военнослужащий, которого называют в соцсетях Запорожским Мстителем.