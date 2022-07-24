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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники сбили еще один российский штурмовик – Генштаб ВСУ

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Украинский десантник сбил Су-25 "Иглой", сообщили в Генштабе
Украинский десантник сбил Су-25 "Иглой", сообщили в Генштабе
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

24 июля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08vDNacnfNoyw2QfzM46zhTgUi7nax69iucmzFWPsWFZdeMePVWCUSuBCspTU8pDel

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", – добавили в командовании ДШВ.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/pfbid0WZoY7vcegL9uWbPWV5v63KrVHcrE3KZ3YGM3uLqJ6DVW4AcMnh2QEW6rxCgZLfnvl

Где именно самолет был сбит, украинские военные не уточняют.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские военные сбивают из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российские боевые самолетывертолеты и крылатые ракеты. Это оружие советского образца, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. Военные, когда сбили "Иглой" Ка-52 "Аллигатор", шутили, что предоставленный Западом Stinger "пожалели". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток".

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили около 39,5 тыс. человек, 1722 танка, 221 самолет, 188 вертолетов и сотни единиц другой техники.

В Национальной гвардии сообщали 17 июля, что за время вторжения шесть штурмовиков и одну крылатую ракету оккупантов "Иглой" сбил 19-летний военнослужащий, которого называют в соцсетях Запорожским Мстителем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, самолеты, война России против Украины, Десантно-штурмовые войска
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