В Донецкой области оккупанты планируют провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России – СМИ

Согласно ему, "голосовать" планируют с помощью так называемой "метки избирателя" – это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Такой способ объясняют тем, что это якобы "эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы".

Фото: radiosvoboda.org

Журналисты отмечают, что сейчас на оккупированных территориях формируют "списки избирателей", в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают "избирательные комиссии". В частности, запланировано использование так называемых "личных избирательных комиссий", размещенных в палатках.

В этой "стратегии" также расписаны несколько этапов так называемой PR-кампании, однако даты псевдореферендума нет. По информации источника, один из вариантов, который рассматривает Россия, – 11 сентября.

Что касается юга Украины, то, согласно данным журналистов, проблема в следующем: для обращения к президенту России с просьбой о присоединении нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления и его еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор".