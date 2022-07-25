В Донецкой области оккупанты планируют провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России – СМИ

Согласно ему, "голосовать" планируют с помощью так называемой "метки избирателя" – это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Такой способ объясняют тем, что это якобы "эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы".
Журналисты отмечают, что сейчас на оккупированных территориях формируют "списки избирателей", в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают "избирательные комиссии". В частности, запланировано использование так называемых "личных избирательных комиссий", размещенных в палатках.
В этой "стратегии" также расписаны несколько этапов так называемой PR-кампании, однако даты псевдореферендума нет. По информации источника, один из вариантов, который рассматривает Россия, – 11 сентября.
Что касается юга Украины, то, согласно данным журналистов, проблема в следующем: для обращения к президенту России с просьбой о присоединении нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления и его еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор".
В Минобороны Украины сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.