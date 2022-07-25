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В Донецкой области оккупанты планируют провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России – СМИ

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"Референдум" оккупанты хотят провести 11 сентября
"Референдум" оккупанты хотят провести 11 сентября
Фото: depositphotos.com

Террористическая группировка "ДНР" планирует проведение "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ. Соответствующая задача прописана в "Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации". Документ от источников в одном из разведывательных органов Украины получили журналисты "Радіо Свобода".

Согласно ему, "голосовать" планируют с помощью так называемой "метки избирателя" – это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются. Такой способ объясняют тем, что это якобы "эффективный способ для стран, где подтверждающие личность документы не стандартизированы".

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты отмечают, что сейчас на оккупированных территориях формируют "списки избирателей", в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи и создают "избирательные комиссии". В частности, запланировано использование так называемых "личных избирательных комиссий", размещенных в палатках.

В этой "стратегии" также расписаны несколько этапов так называемой PR-кампании, однако даты псевдореферендума нет. По информации источника, один из вариантов, который рассматривает Россия, – 11 сентября.

Что касается юга Украины, то, согласно данным журналистов, проблема в следующем: для обращения к президенту России с просьбой о присоединении нужен орган, создающий видимость широкого народного волеизъявления и его еще предстоит создать. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия – "народный совет", "народное собрание", "народный собор".

Контекст:

В Минобороны Украины сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, референдум, Донецкая область, голосование, война России против Украины, российские оккупанты
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